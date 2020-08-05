До 78 выросло число погибших при взрыве в Бейруте, город объявлен районом бедствия

Число жертв взрыва в столице Ливана Бейруте увеличилось до 78, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Количество пострадавших возросло до четырех тысяч.





Сообщается, что среди пострадавших 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.



Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута недалеко от базы ВМС Ливана.

















Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели (с 4 по 18 августа) вводится режим чрезвычайного положения, передает ТАСС. Об этом объявлено по результатам экстренного заседания Высшего Совета обороны, которое прошло под председательством президента страны Мишеля Ауна.













Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия. Между тем премьер-министр Хасан Диаб заявил: "Абсолютно неприемлемо, что на протяжении шести лет в порту хранилось на складе 2 750 тонн нитрата аммония и со стороны портовых властей не принималось никаких профилактических мер".















