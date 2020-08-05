Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. До 78 выросло число погибших при взрыве в Бейруте, город объявлен районом бедствия

До 78 выросло число погибших при взрыве в Бейруте, город объявлен районом бедствия

Число жертв взрыва в столице Ливана Бейруте увеличилось до 78, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Количество пострадавших возросло до четырех тысяч.


Сообщается, что среди пострадавших 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута недалеко от базы ВМС Ливана.





Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели (с 4 по 18 августа) вводится режим чрезвычайного положения, передает ТАСС. Об этом объявлено по результатам экстренного заседания Высшего Совета обороны, которое прошло под председательством президента страны Мишеля Ауна.




Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия. Между тем премьер-министр Хасан Диаб заявил: "Абсолютно неприемлемо, что на протяжении шести лет в порту хранилось на складе 2 750 тонн нитрата аммония и со стороны портовых властей не принималось никаких профилактических мер".





Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске нетрезвый водитель сбил на переходе несовершеннолетнего велосипедиста
На Брестчине сегодня рассчитывают намолоть миллион тонн зерна
До 78 выросло число погибших при взрыве в Бейруте, город объявлен районом бедствия
Послание Президента народу и Парламенту, начало досрочного голосования и рейсы в Вильнюс. Главное за вторник
Гороскоп на 6 августа
Названа причина взрыва в Бейруте
Версии iPhone 12 будут выходить поэтапно
Фотофакт. Сбор семян лотоса в провинции Фуцзянь
Могилевчанин поселился в чужом гараже и распродавал оттуда вещи
Глубокая переработка и максимальная выгода: на что еще делается ставка в развитии деревообрабатывающей отрасли страны
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два пути
Перемены должны быть такими, чтобы люди жили лучше. Мнение
Астрономы нашли следы древнейших ледников Марса
В Минске мужчина напал на милиционера и повредил двери на избирательном участке
Эксперты рассказали, как продлить срок службы ноутбука
В Минске открывают спортивный комплекс, переоборудованный из столовой для участников II Европейских игр
Ученые предположили, что найденный под Ростовом-на-Дону метеорит упал 300–500 лет назад
Введен в эксплуатацию ключевой аэропорт зимней Олимпиады-2022
Какие проходные баллы в этом году в университетах
За семь месяцев в Минске произошло 25 ДТП с участием детей
Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Компромисс
Первая августовская электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске в четверг
При взрыве в Ливане погибли 30 человек
Минздрав назвал еще пять стран, после которых не нужна 14-дневная самоизоляция
Леонардо ДиКаприо подписал соглашение с Apple на производство фильмов и сериалов
Врач назвал напитки, вызывающие ожирение
Число погибших из-за торнадо в США выросло до двух
Представители МВД: мы чувствуем поддержку Президента, мы защищаем свой народ
Топ-10 упоминаний Беларуси в мировой культуре
«Сделано!» Беларусь способна переработать 16 миллионов кубометров деловой древесины
«Сделано!» В Беларуси планируют экспортировать мебель на 2,3 миллиарда долларов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Философ и дура дурой
«Сделано!» Предприятия концерна «Беллесбумпром» оснащены по мировым стандартам
«Сделано!» На предприятии «Мостовдрев» сегодня трудится половина работоспособного населения района
"Сделано!" Деревообрабатывающую отрасль сегодня не узнать
"Сделано!" В Беларуси глубина переработки древесины стремится к ста процентам
В Бейруте прогремел мощный взрыв. Десятки пострадавших
Мозырянин хранил в гараже арсенал вооружения времен Великой Отечественной войны
На Витебщине убрано более 20 процентов площадей
Одаренные учащиеся и студенты удостоены наград спецфонда Президента
Беларусь и Литва обсудили возобновление авиационного сообщения между странами
Теннис. Герасимов обыграл Попко
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Спасибо за внимание
Лукашенко: первейшая задача – это собрать хлеб
Лукашенко: выборы мы проводим в интересах белорусского народа
Досрочное голосование на президентских выборах в Беларуси идет активно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ