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Дмитрий Воронюк: нам нужно сплотиться, только вместе мы сможем сделать что-то хорошее во благо страны

Об этом член Совета Республики, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк заявил в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1», отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать в том числе в молодежной среде, чтобы белорусы перестали делиться на два лагеря. 

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– У каждого может быть свое мнение. В этом нет ничего страшного. И мы должны это мнение уважать. А если это мнение несет конструктив и позитив, нужно вместе продолжать строить нашу суверенную, независимую, сильную Беларусь. Если мы это готовы делать с разными взглядами – без проблем! Очень мудрые слова сказал Президент на торжественной церемонии вручения премии «За духовное возрождение». Да, действительно, ни к чему сейчас ссориться, не стоит бросаться друг на друга. Лучше сплотиться и вместе делать общее доброе дело во благо страны. Нас должно объединять самое главное – любовь к Беларуси. 
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