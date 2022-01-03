Для ИП с 1 января сокращается перечень видов деятельности, облагаемых единым налогом

Для индивидуальных предпринимателей с 1 января сокращается перечень видов деятельности, облагаемых единым налогом. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, комментируя подписанный Главой государства Закон "Об изменении законов по вопросам налогообложения".

– В Налоговом кодексе реализованы подходы по упрощению и совершенствованию налогового администрирования. Уделено отдельное внимание мерам, направленным на стимулирование экономической деятельности. В частности, в налоге на прибыль расширена возможность по применению инвестиционного налогового вычета.

По его словам, увеличены ставки единого налога с 2,3 до 4 раз с дифференциацией по регионам. Исключается возможность применения упрощенной системы налогообложения для ИП, осуществляющих деятельность в сфере услуг. Еще одно важное изменение – установлена единая ставка налога при упрощенной системе налогообложения в размере 6 процентов и предельный размер валовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения – 500 тысяч рублей при реализации товаров, в том числе в рознице.

– При этом для самозанятых граждан реализован другой подход. Он предусматривает расширение видов деятельности, которыми могут заниматься граждане с уплатой единого налога, т.е. без регистрации в качестве ИП.

Также Дмитрий Кийко сообщил, что предусмотрена индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях, проиндексированы все налоговые вычеты. Кроме того, реализован ряд мер фискального характера: опережающее повышение ставок акцизов на табачные изделия, отмена отдельных налоговых льгот, новые налоговые правоотношения, которые коснутся нерезидентов, реализующих в Беларуси дистанционно товары через интернет-площадки. Местным Советам депутатов предоставлено право повышать стандартную ставку налога на прибыль в пределах двух процентных пунктов.

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