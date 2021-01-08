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Дизайнер интерьера перечислила лучшие напольные покрытия для квартиры

Красивый пол сразу преобразует внешний вид квартиры и украшает интерьер. Производители предлагают широкий выбор напольных покрытий, изготовленных из многих материала, и имеющих разный внешний вид и эксплуатационные характеристики. Наиболее популярные – это линолеум, ламинат, паркет, керамическая плитка. Однако что конкретно выбрать? На вопрос ответила на своем YouTube-канале дизайнер интерьера Анна Беларуская.


Специалист считает лучшим напольным покрытием плитку.

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– Она лучше с точки зрения практичности и долговечности. При этом если правильно подобрать плитку, она будет очень стильно смотреться в квартире. Многие до сих пор говорят о том, что подобное напольное покрытие является холодным. Однако сейчас существует керамогранит, который близок по температуре к ламинату, – рассказала Анна Беларуская.

Если желания класть плитку все же нет, лучше тогда выбрать инженерную доску.

– Это натуральное дерево, которое, конечно, по бюджету будет дороже, но зато лучше по эксплуатации, так как не будет царапаться и мяться, как это происходит с ламинатом, – добавила дизайнер интерьера.

Не советует специалист использовать для полов кварц винил:

– Если сравнивать кварц винил и линолеум, я бы рекомендовала очень качественный и с хорошей стоимостью линолеум. Кстати, ничего не имею против данного напольного покрытия. Есть очень качественный линолеум, к тому же производители предлагают достаточно широкий выбор: и без стыков, например, и целиком на всю комнату.

Фото: pixabay.com
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