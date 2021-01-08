В обстановке квартиры и дома важную роль играет цвет. С его помощью можно сотворить либо уничтожить уют, подчеркнуть оригинальность и вкус пространства. Чтобы не ошибиться с выбором окраски, лучше выбирать классические цвета, среди которых наиболее удачными являются белый и серый. Об этом на своем YouTube-канале рассказала дизайнер интерьера Анна Беларуская.
По словам специалиста, если стены и мебель выполнены в данной гаме, то в дальнейшем не будет проблем и с выбором ламината, так как подойдет абсолютно любой оттенок.
– Всякий ламинат на фоне белых и серых цветов будет смотреться выигрышно. Мы даже спасаем пространства с помощью подобной окраски. Например, когда в здании находится старый пол или уложен рыжий ламинат, проблема сглаживается белым и серым цветом стен. Но лучше до этого не доводить и сразу приобретать правильное напольное покрытие. Следует выбирать светлые натуральные оттенки дерева с ниточками серого, – рассказала Анна Беларуская.
Фото: pixabay.com
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Красота и гармония: названы идеальные цвета, которые стоит выбирать для мебели и стен
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