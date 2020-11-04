Ученые из Сингапура провели ряд исследований, в результате которых пришли к выводу, что принятая во всем мире социальная дистанция в 1,5 метра не способна защитить от заражения коронавирусом. Об этом сообщает RG.RU.
По словам ученых, частицы COVID-19, выделяемые при кашле, могут распространяться дальше. Исследователи разделили их на две группы: крупные и мелкие капли слюны. Первые быстро оседают на землю из-за силы тяжести, поэтому могут достигнуть расстояния в один метр. Вторые же, размер которых примерно 100 микрометров, могут перемещаться на расстояние до 6,6 м при скорости ветра 2 м/с. А в сухом воздухе еще дальше из-за испарения капель.
Результаты исследования доказывают, что масочный режим и сохранение социальной дистанции следует соблюдать еще более жестко.
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Дистанция в 1,5 метра не спасает от COVID-19
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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