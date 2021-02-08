Диетологи раскрыли последствия употребления йогуртов каждый день

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Врач-диетолог Моргин Клер подчеркнула, что кисломолочный продукт подойдет тем, кто пытается похудеть. В йогурте содержатся полезные бактерии, помогающие держать вес под контролем. Кроме того, вещества контролируют работу кишечника. Клер назвала йогурт отличным перекусом для тех, кто на диете.По словам врача Эмбер О'Брайан, йогурт содержит в себе большое количество кальция, который необходим для здоровья костей, зубов и ногтей. Специалист рекомендовала включить йогурт в рацион тем, кто болеет остеопорозом.Нутрициолог Хиба Батул отметила, что йогурт на завтрак влияет на хорошее настроение, а диетолог Меган Берд считает, что кисломолочный продукт отлично справится с укреплением иммунитета.Однако натуропат Мелани Келлер считает, что йогурты полезны не для всех. Кисломолочный продукт способствует хорошей работе кишечника, но оказывает пагубное влияние на желудок. Тем, у кого слишком чувствительный желудок или непереносимость лактозы, Келлер порекомендовала отказаться от йогурта. Специалист подчеркнула, что в таких случаях необходимо употреблять безлактозные альтернативы лакомства.Нутрициолог Эми Ли также отметила, что в составе магазинных йогуртов, особенно с разными вкусами, содержится большое количество сахара, а этот факт может отразиться на состоянии кожи, фигуре и здоровье в целом. Эми Ли рекомендует покупать классический йогурт и добавлять в него фрукты самостоятельно.