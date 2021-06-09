Диетолог рассказала о самом полезном мороженом

Фото:

pixabay.com

По словам специалиста, перед покупкой лакомства следует читать состав продукта. Чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше.Диетолог также назвала наиболее щадящее по составу мороженое., – уточнила медик.Но даже хорошим по составу мороженым лучше не злоупотреблять., – подчеркнула Елена Соломатина.