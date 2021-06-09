Мороженое – одно из самых любимых, но не самых полезных лакомств из-за высокого содержания в нем сахара и жиров. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать полезное мороженое, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, перед покупкой лакомства следует читать состав продукта. Чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше.
Диетолог также назвала наиболее щадящее по составу мороженое.
– Сорбет – наиболее щадящее по составу мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара, – уточнила медик.
Но даже хорошим по составу мороженым лучше не злоупотреблять.
– Здоровому человеку можно съедать не более одной порции мороженого в день. А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с лишним весом, сахарным диабетом или преддиабетическим состоянием мороженое вообще противопоказано, – подчеркнула Елена Соломатина.
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Диетолог рассказала о самом полезном мороженом
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