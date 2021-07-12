Диетолог рассказала о подходящей в жару диете

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Специалист отметила, что в жару лучше кушать легкую пищу. К такой Хорол отнесла молочные продукты, а также овощи и фрукты, содержащие клетчатку, которая помогает очистить желудочно-кишечный тракт., – рекомендует диетолог.Также гастроэнтеролог обратила внимание на питьевой режим:Кроме того, специалист обратила внимание на срок годности продуктов, так как летом все быстро портится., – подчеркнула медик. –