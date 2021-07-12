Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала о подходящей еде в жаркую погоду. Ее слова приводит RT.
Фото: pixabay.com
Специалист отметила, что в жару лучше кушать легкую пищу. К такой Хорол отнесла молочные продукты, а также овощи и фрукты, содержащие клетчатку, которая помогает очистить желудочно-кишечный тракт.
– Попробуйте заменить баранину и свинину на рыбу, птицу или крольчатину, – рекомендует диетолог.
Также гастроэнтеролог обратила внимание на питьевой режим:
– Старайтесь пить много воды. Это особенно важно в жаркую пору.
Кроме того, специалист обратила внимание на срок годности продуктов, так как летом все быстро портится.
– Помните, что употребление испорченной еды приводит к диарее и различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, – подчеркнула медик. – Если у вас отмечаются сильные симптомы отравления – обратитесь к врачу, так как это еще может быть и признаком COVID-19 или другой серьезной инфекции.
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Диетолог рассказала о подходящей в жару диете
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