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Диетолог рассказала о подходящей в жару диете

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала о подходящей еде в жаркую погоду. Ее слова приводит RT.

Фото: pixabay.com

Специалист отметила, что в жару лучше кушать легкую пищу. К такой Хорол отнесла молочные продукты, а также овощи и фрукты, содержащие клетчатку, которая помогает очистить желудочно-кишечный тракт. 

– Попробуйте заменить баранину и свинину на рыбу, птицу или крольчатину, – рекомендует диетолог. 

Также гастроэнтеролог обратила внимание на питьевой режим: 

– Старайтесь пить много воды. Это особенно важно в жаркую пору.

Кроме того, специалист обратила внимание на срок годности продуктов, так как летом все быстро портится. 

– Помните, что употребление испорченной еды приводит к диарее и различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, – подчеркнула медик. – Если у вас отмечаются сильные симптомы отравления – обратитесь к врачу, так как это еще может быть и признаком COVID-19 или другой серьезной инфекции. 
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