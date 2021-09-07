Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук

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По словам специалиста, репчатый лук содержит витамины и минералы, клетчатку и множество фитовеществ. Овощ также подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет. Кроме того, он полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и онкологией., - отмечает Нефедова.Специалист также объяснила, что при употреблении лука запах идет не изо рта, а от кожи, так как вещества выделяются через поры.Диетолог рассказала о непереносимости репчатого лука некоторыми людьми:Врач дала рекомендации по хранению овоща: чтобы лук не гнил и сохранял свои полезные свойства, нужно положить его в прохладное место, отделив луковицы друг от друга.