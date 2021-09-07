Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук

Диетолог Наталья Нефедова рассказала о пользе и вредных свойствах лука.
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По словам специалиста, репчатый лук содержит витамины и минералы, клетчатку и множество фитовеществ. Овощ также подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет. Кроме того, он полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и онкологией.
- Насыщенный вкус лука поможет также снизить потребление соли. При этом овощ нельзя воспринимать как лекарство. Лучше есть лук регулярно, для профилактики, - отмечает Нефедова.
Специалист также объяснила, что при употреблении лука запах идет не изо рта, а от кожи, так как вещества выделяются через поры.
Диетолог рассказала о непереносимости репчатого лука некоторыми людьми:
- Необходимо быть аккуратными при синдроме раздраженного кишечника, гастрите или изжоге.
Врач дала рекомендации по хранению овоща: чтобы лук не гнил и сохранял свои полезные свойства, нужно положить его в прохладное место, отделив луковицы друг от друга.