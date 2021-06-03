Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис

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– рассказывает диетолог.При этом специалист отметил, что, несмотря на полезные свойства редиса, его с осторожностью нужно принимать людям, имеющим язву, гастрит и другие заболевания ЖКТ., – пояснил Гинзбург.Диетолог также дал рекомендации, как употреблять овощ., – подчеркнул медик.При этом доктор медицинских наук отметил, что людям, у которых снижена кислотность, наоборот, употребление редиски натощак будет улучшать отделение желудочного сока и пищеварение.Чтобы выбрать к столу хорошую и вкусную редиску, диетолог посоветовал на ощупь проверить, насколько она плотная., – заключил Гинзбург.