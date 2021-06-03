Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах редиса. Об этом сообщает РИА Новости.
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– Редис – это, пожалуй, один из самых ранних и популярных овощей. Этот корнеплод со специфическим вкусом богат полезными микроэлементами и витаминами, а кроме того, как и все крестоцветные, к которым он принадлежит, обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием, – рассказывает диетолог.
При этом специалист отметил, что, несмотря на полезные свойства редиса, его с осторожностью нужно принимать людям, имеющим язву, гастрит и другие заболевания ЖКТ.
– Дело в том, что редиска содержит эфир и горечь, которые раздражают слизистую желудка и могут вызывать обострение, – пояснил Гинзбург.
Диетолог также дал рекомендации, как употреблять овощ.
– Лучше как минимум есть редис после еды, а не перед. Также при наличии желудочных заболеваний лучше употреблять ее с чем-то смягчающим, например с маслом или сметаной, – подчеркнул медик.
При этом доктор медицинских наук отметил, что людям, у которых снижена кислотность, наоборот, употребление редиски натощак будет улучшать отделение желудочного сока и пищеварение.
Чтобы выбрать к столу хорошую и вкусную редиску, диетолог посоветовал на ощупь проверить, насколько она плотная.
– Если плод уже расслаивается, на ощупь пружинит или мнется, она старая, брать не стоит, – заключил Гинзбург.
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Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
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