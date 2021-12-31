SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Диетолог раскрыл опасность низкокалорийного оливье

Диетолог раскрыл опасность низкокалорийного оливье

Низкокалорийный салат оливье полезнее классического, но подходить к его употреблению нужно с осторожностью. Почему – объяснил врач-диетолог Михаил Гинзбург, слова которого передает Ura.ru.


По мнению специалиста, замена привычных нам ингредиентов салата на их менее калорийные аналоги – это палка о двух концах. Дело в том, что в таком случае у человека создается обманчивое ощущение, что можно позволить себе съесть больше продукта. А это, как отметил Михаил Гинзбург, может привести к перееданию.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы