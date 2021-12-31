Диетолог раскрыл опасность низкокалорийного оливье

Низкокалорийный салат оливье полезнее классического, но подходить к его употреблению нужно с осторожностью. Почему – объяснил врач-диетолог Михаил Гинзбург, слова которого передает Ura.ru.
По мнению специалиста, замена привычных нам ингредиентов салата на их менее калорийные аналоги – это палка о двух концах. Дело в том, что в таком случае у человека создается обманчивое ощущение, что можно позволить себе съесть больше продукта. А это, как отметил Михаил Гинзбург, может привести к перееданию.
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