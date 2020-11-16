Многие из нас периодически ловят себя на желании съесть что-нибудь сладкое. Эксперт рассказала, почему появляется тяга и как с ней справляться, сообщает РИА Новости.
Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что многие сегодня ведут здоровый образ жизни и отказываются от сладкого. Но "срывы" случаются практически у каждого.
– Если вам захотелось торт, съешьте его и возвращайтесь к привычному питанию. Главное, не нужно придавать этому значение, зацикливаться, что произошел срыв. Человек должен себя баловать, во всем должен быть баланс. Это иногда намного полезнее ограничений. Если человеку некомфортно, он все равно сорвется, – поделилась Соломатина.
По мнению эксперта, совсем другое отношение должно быть к ситуации, когда наблюдается постоянное желание съесть сладкое.
В таких случаях стоит разобраться и найти причину, которая может быть как психологическая, так и физическая. Например, недостаток каких-либо элементов.
– Это может быть недостаток хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний – в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B – это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы, – обозначила диетолог.
Подтолкнуть к употреблению сладкого могут и стрессы, и недосып, и нехватка энергии в целом.
– Сюда же можно отнести многие эмоциональные ситуации. Например, развод, болезнь или потеря близких. Или невозможность получать гормоны удовольствия, которые человек ранее получал от каких-либо занятий. Не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, в недосыпании. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее, – заключила Елена Соломатина.
Фото: pixabay.com
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Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое
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