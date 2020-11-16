Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое

Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое

Многие из нас периодически ловят себя на желании съесть что-нибудь сладкое. Эксперт рассказала, почему появляется тяга и как с ней справляться, сообщает РИА Новости. 


Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что многие сегодня ведут здоровый образ жизни и отказываются от сладкого. Но "срывы" случаются практически у каждого. 

– Если вам захотелось торт, съешьте его и возвращайтесь к привычному питанию. Главное, не нужно придавать этому значение, зацикливаться, что произошел срыв. Человек должен себя баловать, во всем должен быть баланс. Это иногда намного полезнее ограничений.  Если человеку некомфортно, он все равно сорвется, – поделилась Соломатина.

По мнению эксперта, совсем другое отношение должно быть к ситуации, когда наблюдается постоянное желание съесть сладкое. 
В таких случаях стоит разобраться и найти причину, которая может быть как психологическая, так и физическая. Например, недостаток каких-либо элементов. 

– Это может быть недостаток хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний – в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B – это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы, – обозначила диетолог. 

Подтолкнуть к употреблению сладкого могут и стрессы, и недосып, и нехватка энергии в целом. 

– Сюда же можно отнести многие эмоциональные ситуации. Например, развод, болезнь или потеря близких. Или невозможность получать гормоны удовольствия, которые человек ранее получал от каких-либо занятий. Не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, в недосыпании. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее, – заключила Елена Соломатина. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Биржа: 16 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Санду провела первый телефонный разговор в качестве президента Молдовы. Он стал символичным – и вот почему
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на БЖД
Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате
Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 19 ноября
В Лепельском районе при пожаре погиб молодой мужчина
Работник войсковой части в Стародорожском районе спас соседа
С начала года специалисты "Минскэнерго" установили более 9 тыс. устройств птицезащиты
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО
Сумка-крыса, рождественская кампания Gucci и свитер из бактерий от Goldwin: что нового произошло в моде за неделю
В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб сельчанин
У работников социальной сферы вырастут зарплаты
Стали известны официальные итоги президентских выборов в Молдове
В Минской области вводится масочный режим
Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
Прогноз погоды на 17 ноября: мокрый снег, дождь и от -5 ночью до +10 днем
Масочный режим введен во всех районах Витебской области
Север против юга. Итоги голосования на президентских выборах в Молдове по районам и муниципиям демонстрируют географию деления общества
мнение
Светлана КОСАЧ
Санду: курс на Румынию?
В Бресте школьники угнали автомобиль
Астрологи перечислили вещи, которые блокируют денежную энергетику в доме
Лукашенко требует предложить людям понятный и незатратный способ участия в поддержании качества и развитии дорог
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу
В Беларуси сахарная свекла собрана с 95,9% уборочной площади
Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга
Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера
На сайте МНС появился сервис «Обратная связь»
БПЦ ужесточила противоэпидемические меры в храмах
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Не используйте каждый день! Косметолог дала рекомендации по применению патчей для глаз
Житель Жабинки самостоятельно продлил себе больничный
Ученые назвали продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов
Люблю тебя, мой милый я: как научиться ценить и любить самого себя
«Ушел, но обещал вернуться». Топ-10 лучших снимков с первым снегом в Instagram
На выборах президента Молдовы побеждает оппозиционный лидер Майя Санду
Бельгийцы победили сборную Англии в матче Лиги наций УЕФА
Объявлены победители ІІ Республиканского открытого конкурса вокалистов им. С. Монюшко
Первый юбилей. Беларусь в 10-й раз принимает участие во Всемирной неделе предпринимательства
Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартовские иды
В Австралии планируют построить крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин
Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях
Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране
Авторы
СКАНИРУЙТЕ