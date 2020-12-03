Врач-диетолог и популярный блогер Елена Кален перечислила продукты, которые могут привести к набору лишнего веса, если есть их перед сном. Об этом сообщает Lenta.ru.
Кален отмечает, что всем желающим похудеть стоит отказаться от мяса (особенно жареного), помидоров, баклажанов, консервированных продуктов, солений (овощи или рыба). В этот список также попали авокадо, острые сыры и сыры с плесенью. Вредность этих продуктов диетолог объясняет содержанием в них тирамина – вещества, которое превращается в норадреналин – гормон стресса.
Вышеназванные продукты заставляют чувствовать себя возбужденным, а от этого может быть бессонница. В итоге наутро мы просыпаемся уставшими и в течение дня едим больше обычного.
Полезный при похудении сельдерей также не стоит употреблять перед сном. Овощ является сильным диуретиком, а это может поспособствовать ночным походам в туалет, рассказывает блогер.
Диетолог утверждает, что по вечерам не рекомендуется есть продукты, в которых содержится много крахмала и сахара. К таковым относятся орехи и другие жирные продукты. Такая пища оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему. В результате жирные продукты ухудшают качество сна и мешают похудеть.
Врач советует не есть свежие фрукты, ягоды, бобы и грибы. Пища, богатая клетчаткой, перед сном может оказаться не такой полезной. По словам Кален, клетчатка может забродить, вызвать метеоризм и боли в животе, что будет мешать сну.
Фото: pixabay.com
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Диетолог объяснила, почему некоторые овощи мешают похудеть
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