При частом употреблении шашлыка значительно ускоряется процесс старения. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Специалист объяснил негативное влияние блюда на организм человека тем, что при жарке в мясе происходит гликирование, в результате которого увеличивается количество конечных продуктов.
– Гликирование негативно действует на сердечно-сосудистую систему и ускоряет старение, – обратил внимание Михаил Гинзбург.
Диетолог посоветовал не отказываться от шашлыка, а употреблять его в небольшом количестве. Насытиться во время трапезы помогут гарниры. Мясо необходимо подавать с запеченным картофелем или овощным салатом.
– С помощью клетчатки мы замедляем всасывание продуктов и тем самым удлиняем период сытости, – отметил Михаил Гинзбург.
Телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин поддержал коллегу и добавил, что опасаться овощных гарниров не стоит, поскольку брожения продуктов в кишечнике, о котором многие говорят, на самом деле не происходит.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
623
Диетолог объяснил, какое сезонное блюдо ускоряет старение
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter