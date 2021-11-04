Диетолог назвала самые полезные сухофрукты

Диетолог Людмила Микитюк назвала наиболее полезные сухофрукты и объяснила их специфику. Ее слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
К самым распространенным и наиболее полезным специалист отнесла изюм, курагу, финики и чернослив:
– Они очень питательны. В них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. Они могут обеспечить больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ. Также в этих лакомствах содержится много полифенолов, которые являются сильным антиоксидантом, – подчеркнула диетолог.
По словам Людмилы Микитюк, в изюме высокое содержание калия и витаминов группы В. Он снижает артериальное давление, а также уменьшает воспалительный процесс в организме.
– Чернослив – натуральное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, – отметила специалист.
В финиках содержится много железа, калия и клетчатки:
– Финики лидируют среди антиоксидантов, способствуют уменьшению повреждений, вызванных свободными радикалами. На последних сроках беременности помогают раскрытию шейки матки.
По словам специалиста, курагу нужно употреблять для профилактики заболеваний глаз. Этот сухофрукт богат клетчаткой, калием, витаминами А и С. Он также может обеспечить 47% суточной нормы витамина А, что полезно для нашей кожи и глаз.
– Помните, что сухофрукты содержат в себе калорийность целого плода. Необходимо следить за количеством съеденного, чтобы не набрать лишний вес, – резюмировала диетолог.