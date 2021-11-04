Диетолог назвала самые полезные сухофрукты

К самым распространенным и наиболее полезным специалист отнесла изюм, курагу, финики и чернослив:, – подчеркнула диетолог.По словам Людмилы Микитюк, в изюме высокое содержание калия и витаминов группы В. Он снижает артериальное давление, а также уменьшает воспалительный процесс в организме., – отметила специалист.В финиках содержится много железа, калия и клетчатки:По словам специалиста, курагу нужно употреблять для профилактики заболеваний глаз. Этот сухофрукт богат клетчаткой, калием, витаминами А и С. Он также может обеспечить 47% суточной нормы витамина А, что полезно для нашей кожи и глаз., – резюмировала диетолог.