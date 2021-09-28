Диетолог назвал полезную для здоровья рыбу

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По словам специалиста, рыба – это полноценная альтернатива мясу и она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы. Этот продукт стоит употреблять три-четыре раза в неделю.Наиболее полезная рыба – это сельдь, скумбрия и сардины:, - отметил диетолог.Бобровский подчеркнул, что эти виды рыбы богаты большим содержанием триптофана, которое способствует выработке «гормона хорошего настроения» - серотонина.Медик также предупредил, что замороженная рыба безопаснее охлажденной.