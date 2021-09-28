Диетолог назвал полезную для здоровья рыбу

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какая рыба полезна для здоровья. Об этом сообщает Lenta.ru.
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По словам специалиста, рыба – это полноценная альтернатива мясу и она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы. Этот продукт стоит употреблять три-четыре раза в неделю.
Наиболее полезная рыба – это сельдь, скумбрия и сардины:
- Действует правило трех "С". Сельдь, скумбрия и сардины недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька, - отметил диетолог.
Бобровский подчеркнул, что эти виды рыбы богаты большим содержанием триптофана, которое способствует выработке «гормона хорошего настроения» - серотонина.
Медик также предупредил, что замороженная рыба безопаснее охлажденной.