Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Диетолог назвал полезную для здоровья рыбу

Диетолог назвал полезную для здоровья рыбу

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какая рыба полезна для здоровья. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, рыба – это полноценная альтернатива мясу и она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы. Этот продукт стоит употреблять три-четыре раза в неделю. 

Наиболее полезная рыба – это сельдь, скумбрия и сардины: 

- Действует правило трех "С". Сельдь, скумбрия и сардины недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька, - отметил диетолог. 

Бобровский подчеркнул, что эти виды рыбы богаты большим содержанием триптофана, которое способствует выработке «гормона хорошего настроения» - серотонина. 

Медик также предупредил, что замороженная рыба безопаснее охлажденной. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы