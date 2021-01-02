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Диета, отказ от фена и холодная вода: советы по предотвращению сухости волос зимой

В холодную пору года волосы требуют особого ухода: морозы могут ослабить их, а отопление и низкая влажность в помещениях – высушить. Чтобы этого не произошло, не обязательно обращаться к именитым стилистам и специализированным врачам – спасти волосы от превращения в безжизненную «солому» с легкостью можно и в домашних условиях. О том, как это сделать, рассказала ведущая популярного YouTube-канала «Luxy hair» Истиана Бестари.

Скриншот из видео

Не мыть волосы ежедневно

Как объяснила эксперт, делать это не стоит, потому что в коже головы уже содержатся натуральные масла, которые увлажняют и питают пряди естественным путем. Если же пользоваться шампунем ежедневно, эти масла вымываются. Добавим к этому не самые благоприятные условия на улице да усиленно работающие батареи – и волосы пересушены.

Использовать прохладную воду в конце мытья головы

Не пугайтесь – сделать это Бестари советует быстрым ополаскивающим движением в течение минуты-двух уже после снятия шампуня и кондиционера с волос. Зачем? «Холодная вода поможет насытить волосы витаминами, укрепить их и сделать блестящими», – уточнила специалист.

Вовремя подстригать кончики волос

По словам Бестари, именно эта часть шевелюры часто начинает терять влагу зимой, потому что находится дальше всего от питательных масел в коже головы. Так что кончики эксперт рекомендует регулярно подстригать – эта простая процедура позволит не только избавиться от безжизненно выглядящих частичек, которые портят вид всей прически, но и поддержать здоровье волос в целом. А чтобы кончики высыхали не так быстро, зимой их нужно дополнительно питать, используя специальные масла для волос или маски. О том, как в холодную пору года выбрать последние, мы уже писали здесь

Скриншот из видео

Надевать шапочку для душа после нанесения маски или кондиционера

Это вариант «экстра» для волос, которые уже порядком повреждены и нуждаются в усиленном питании. Хотя и здоровым волосам в зиму дополнительная помощь не навредит. О чем речь? Бестари советует после нанесения на волосы плотного кондиционера или маски убрать их в пучок, а потом надеть сверху шапочку для душа и оставить все так на 10–20 минут. После – тщательно смыть. По словам специалиста, такой метод поможет максимизировать количество полезных веществ, которые попадут в волосяные фолликулы. Применять маски или кондиционер таким образом советуют дважды в неделю.

Расчесывать волосы снизу вверх

Речь здесь не о предотвращении сухости волос, а о сведении количества их повреждений к минимуму. В зимний период волосы могут особенно сильно ломаться или выпадать. Чтобы ущерб не был колоссальным, Бестари советует заменить обыкновенные резинки на более мягкие и расчесывать волосы по направлению снизу вверх. Так они будут меньше ломаться. Кстати, влажные волосы эксперт «Luxy hair» рекомендует не расчесывать в принципе, потому что в этот момент они особенно хрупкие.

Скриншот из видео

Отказаться от фена

Горячий направленный воздух фена зачастую лишает волосы необходимой им влаги – оттуда и сухость. Поэтому Бестари предлагает другой способ: промокнуть влажные волосы полотенцем из микрофибры и позволить им высохнуть самостоятельно. Если же фен использовать все-таки очень хочется, лучше делать это, когда волосы уже сухие примерно на 75%.

Соблюдать правильную диету

На здоровье волос напрямую влияет рацион. Чтобы дать им больше питательных элементов зимой, в меню рекомендуется добавить больше продуктов, содержащих жирную кислоту Омега-3 и антиоксиданты. Это, к примеру, грецкий орех, лосось, брокколи, томаты, голубика, красная фасоль. И, конечно же, не нужно забывать пить много воды.
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