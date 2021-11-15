SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Die Welt: доставку мигрантов с белорусской границы осуществляет преступная сеть из Германии и Польши

Die Welt: доставку мигрантов с белорусской границы осуществляет преступная сеть из Германии и Польши

Немецкое издание Die Welt получило доступ к документу Европейского агентства полиции, который был разослан полиции стран зоны Шенгена. В документе говорится, что в Польше, ФРГ и Нидерландах действует разветвленная преступная сеть, которая осуществляет переброску мигрантов с границы Беларуси в Германию и Нидерланды.

В состав этой преступной организации входят выходцы из Ирака, Турции, Афганистана и Сирии, имеющие немецкое или голландское гражданство. Как отмечает немецкая газета, МВД Польши также получило данный документ. И вместо того чтобы бросить все усилия полиции на ликвидацию преступной организации, польское правительство взяло курс на эскалацию миграционного кризиса. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы