Die Welt: доставку мигрантов с белорусской границы осуществляет преступная сеть из Германии и Польши

В состав этой преступной организации входят выходцы из Ирака, Турции, Афганистана и Сирии, имеющие немецкое или голландское гражданство. Как отмечает немецкая газета, МВД Польши также получило данный документ. И вместо того чтобы бросить все усилия полиции на ликвидацию преступной организации, польское правительство взяло курс на эскалацию миграционного кризиса.