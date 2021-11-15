Die Welt: доставку мигрантов с белорусской границы осуществляет преступная сеть из Германии и Польши

Немецкое издание Die Welt получило доступ к документу Европейского агентства полиции, который был разослан полиции стран зоны Шенгена. В документе говорится, что в Польше, ФРГ и Нидерландах действует разветвленная преступная сеть, которая осуществляет переброску мигрантов с границы Беларуси в Германию и Нидерланды.
В состав этой преступной организации входят выходцы из Ирака, Турции, Афганистана и Сирии, имеющие немецкое или голландское гражданство. Как отмечает немецкая газета, МВД Польши также получило данный документ. И вместо того чтобы бросить все усилия полиции на ликвидацию преступной организации, польское правительство взяло курс на эскалацию миграционного кризиса.