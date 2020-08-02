Девятовский: чемпионат Беларуси по легкой атлетике принес мировые результаты и олимпийские перспективы

В Минске завершился чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Заключительный день соревнований на стадионе «Динамо» принес ряд результатов топового уровня. За 8 метров (8,10) прыгнул в длину Владислав Булахов. Подтвердила статус лидера мирового сезона Анастасия Мирончик-Иванова, улетевшая за 6,92 метра. Главной сенсацией турнира стало выступление Ирины Жук. Наша шестовичка, впервые в нынешнем сезоне вышедшая в сектор после апрельской травмы, сумела не просто победить, а обновить национальный рекорд страны. Теперь он равен 4,72 метра. На Олимпиаде в Рио это было бы пятое место! В предыдущие дни фантастическими результатами порадовали перебросившая всех призерок минувшей Олимпиады метательница копья Татьяна Холодович, ее «коллега» Алексей Котковец, взлетевший на 2,30 метра Максим Недосеков и ряд других атлетов. По словам председателя Белоруской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, показанные на «Динамо» результаты позволяют с большим оптимизмом говорить о предстоящем олимпийском сезоне.



- Оценивая итоги, сложно обойтись без пафосных слов. Но результаты, действительно, впечатляющие. Ирина Жук переписала национальный рекорд, взлетая на 4,72 метра. И это – первый старт сезона! А что, если бы сезон был полноценным? Влад Булахов и Алексей Котковец – наша талантливая молодежь, уже сейчас способная на топовые результаты. За 8 метров в длину мужчины в Беларуси во все времена лишь по большим праздникам прыгали, а Булахову 21 год, и он продолжает добавлять! Все видели эмоции Максима Недосекова. Раньше им управляли эмоции, теперь эмоциями начинает управлять он сам. И не стесняется ставить планку на 2,36. Татьяна Холодович и Алексей Котковец – вовсе отдельная история, которая будет будоражить еще долго. 86,05 метра в исполнении Котковца – это бронзовые медали на предыдущей Олимпиаде и последнем чемпионате мира и очень серьезная заявка на Токио. Татьяна Холодович подтвердила, что является лидером не только в Беларуси, но и в мире. А посмотрите, как обновляются результаты на средних дистанциях! Алину Лучшеву уже сейчас можно сравнивать лишь с сестрами Усович. И успевает выступать еще и в эстафетах, которые становятся конкурентными уже на международном уровне. Виолетта Скворцова, Эльвира Герман, Максим Недосеков, Алексей Котковец, Влад Булахов, Артем Гурин – эти, и еще ряд других имен, мы будем слышать на протяжении еде многих лет. При том, что мы ничуть не умаляем заслуги и перспективы наших опытных спортсменов.



- Решение перенести чемпионат Беларуси на сроки Олимпиады оправдало себя?



- Надежды, которые мы связывали с этим турниром, оправдались слихвой. Было много неожиданных результатов и приятных сюрпризов. Все это показало, что, будь Олимпиада в сроки, белорусская легкая атлетика подошла бы к ней во всеоружии. Нынешние соревнования можно смело считать точкой отсчета на пути к Токио. Мы увидели, что потенциал у нашей команды очень большой, что тренеры и спортсмены умеют подводить себя к главным стартам. Мы ведь понимаем, что они к этому чемпионату начали готовиться не в апреле. Это – результат долгого процесса и четырехлетней работы. И у них получилось, даже с учетом того, что пандемия внесла существенные коррективы в подготовку. Спортсмены прерывали сборы, возвращались с гор, проходили карантин. И это еще не говоря о потерянной мотивации. Но мы выстояли и показали, чего стоим.



- Как показал себя формат легкоатлетических игр?



- Организация получилась отличной. Все спортсмены говорили, что выступать в такой обстановке – что-то невообразимое. Это очень важно с точки зрения адаптации к таким условиям. Но и вообще это – лучший чемпионат Беларуси в истории. Мы смогли организовать настоящий праздник. И зрителей столько на чемпионатах Беларуси еще не было. Нам удалось продать порядка 1500 билетов. С учетом приглашений и тех, кто посетил соревнования по толканию ядра на Немиге и забеги на 10,000 метров, общее количество зрителей чемпионата страны составило порядка 5 тысяч человек. На фоне того, что было раньше, очень серьезная прибавка. Мы сделали все возможное, чтобы привлечь болельщиков. Показали результаты мирового уровня, устроили вокруг арены множество интересных локаций, развлечений. Наши звезды проводили автограф-сессии. И постепенно соревнования начинают привлекать внимание. Да, хотелось бы больше, но здесь важно понимать, что продвижение атлетики – это не быстрый процесс. Торопиться нужно медленно, и результаты нашей работы видны уже сейчас.