Детский сад по улице Мястровской в Минске возведут в рекордные сроки

Фото: архив

БЕЛТА

Дошкольному учреждению уже присвоен номер 577. Он возводится по типовому проекту и рассчитан на 190 детей. Здание будет переменной этажности в два и три уровня.К строительству приступили в августе прошлого года и уже к началу нынешнего августа работы на объекте планируют завершить. Специалисты СУ-201 Стройтреста №35 работают круглосуточно. Сейчас внутри здания идут чистовые отделочные работы. С середины июля начнется поставка и монтаж мебели и оборудования. Снаружи новостройка практически готова.На территории сада помимо привычных теневых навесов разместится площадка для изучения правил дорожного движения. Внутри здания обустроят игровые комнаты и спальни, пищеблок с двумя грузовыми лифтами для продуктов и приготовленной пищи, музыкальный и спортивный залы. В садике будет свой небольшой бассейн.Детский сад №577 планируется открыть к началу учебного года. В августе начнется комплектование групп, их будет 10. Места в дошкольном учреждении предоставляются управлением образования на основании очереди. Сейчас идет предварительный отбор кадров для заведения.Открытие объекта позволит снизить повышенную нагрузку на ближайшие учреждения образования и даст возможность семьям оформить детей в садик поближе к месту проживания., - пояснили в администрации Центрального района.