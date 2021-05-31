В период с 1 по 31 мая 2021 г. Детская железная дорога им. К. С. Заслонова перевезла 6 427 человек, причем за последние выходные, 29 и 30 мая, услугами перевозчика воспользовались 1 567 пассажиров. Об этом проинформировали в пресс-центре БЖД.
Напомним, поезда Детской железной дороги с июня по август 2021 г. будут курсировать по маршруту по средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 14:14 и выполнять шесть рейсов (в 11:00, 11:38, 12:18, 12:57, 13:35 и 14:14), а по субботам и воскресеньям – с 11:00 до 16:47 с 10 рейсами (в 11:00, 11:38, 12:18, 12:57, 13:35, 14:14, 14:52, 15:31, 16:09, 16:47). Они повезут пассажиров по традиционному маршруту от станции Заслоново до станции Сосновый бор и обратно.
В сентябре прокатиться на «Столичном экспрессе» можно будет по субботам и воскресеньям с 11:00 до 16:47. В этом промежутке запланировано десять рейсов (в 11:00, 11:38, 12:18, 12:57, 13:35, 14:14, 14:52, 15:31, 16:09, 16:47).
В поездах Детской железной дороги рассадка организована с учетом социального дистанцирования, проводится регулярная санобработка подвижного состава, а посетители должны соблюдать обязательный масочный режим.
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Детская железная дорога в Минске по итогам мая перевезла почти 6,5 тысячи пассажиров
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