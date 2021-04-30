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Депутаты в первом чтении приняли законопроект «Об инвестициях»

Соответствующий проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях»» был рассмотрен сегодня во время заседания пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Комментируя законопроект, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич рассказал, что его принятие позволит расширить возможности по инвестированию в экономику страны:

– Законопроект будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, в том числе путем создания дополнительных условий для защиты прав и имущественных интересов инвесторов, а также усилит позиции белорусского государства в переговорном процессе по присоединению Беларуси к ВТО.

Кроме того, законопроект направлен на совершенствование положений действующего закона «Об инвестициях» с учетом практики его применения, а также приведения его положений в соответствие с законодательными актами и международными договорами Беларуси, уточняет заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Галина Лагунова: 

– В частности, в законопроекте дополняется перечень способов осуществления инвестиций с указанием на реализацию проектов государственно-частного партнерства. Закрепляется универсальная норма, определяющая условия компенсации стоимости имущества, являющегося инвестициями (в случаях национализации или реквизиции такого имущества). Данная норма устанавливает требования, предъявляемые к компенсации, которая должна быть своевременной и полной.

Вводится «стабилизационная оговорка», закрепляющая гарантию от неблагоприятного изменения законодательства в сфере налогообложения для инвесторов, реализующих на территории Беларуси инвестиционные проекты на основании инвестиционного договора. 

– Уточняются положения, регламентирующие вопросы разрешения споров между инвестором и нашей страной, согласно которым предлагается увеличить срок для проведения переговоров с целью урегулирования спора между сторонами с 3 до 6 месяцев. А также уточняется редакция положений, регулирующих вопросы установления ограничений при осуществлении инвестиций, – заключила Галина Лагунова.  
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