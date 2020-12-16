Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания

В частности, проектом закона планируется ввести единые правила к размещению нестационарных и передвижных торговых объектов и объектов общественного питания, которые предлагается устанавливать Советом Министров. Предусматривается создание объектов общественного питания без подразделения их на типы и классы, отказ от ассортиментных перечней продукции общественного питания.Кроме того, предлагается отказаться от представления субъектами торговли сведений о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр Беларуси.Субъекты торговли, общественного питания, администрации торговых центров, рынков смогут самостоятельно определять режим работы принадлежащих им объектов. Исключение – режим работы этих объектов после 23:00 и до 7:00, который подлежит согласованию с городским, районным исполнительным комитетом, местной администрацией района в Минске.