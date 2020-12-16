На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты во втором чтении приняли поправки в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания. Цель законопроекта – упростить требования к ведению бизнеса в этих сферах, а также привести его в соответствие с иными законодательными актами.
В частности, проектом закона планируется ввести единые правила к размещению нестационарных и передвижных торговых объектов и объектов общественного питания, которые предлагается устанавливать Советом Министров. Предусматривается создание объектов общественного питания без подразделения их на типы и классы, отказ от ассортиментных перечней продукции общественного питания.
Кроме того, предлагается отказаться от представления субъектами торговли сведений о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр Беларуси.
Субъекты торговли, общественного питания, администрации торговых центров, рынков смогут самостоятельно определять режим работы принадлежащих им объектов. Исключение – режим работы этих объектов после 23:00 и до 7:00, который подлежит согласованию с городским, районным исполнительным комитетом, местной администрацией района в Минске.
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Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания
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Фото: Александр КУШНЕР