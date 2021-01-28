Народный депутат Верховной рады Украины Гео Лерос рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен переизбраться на второй срок. Об этом Лерос написал в своем Telegram-канале.
Фото: РБК-Украина
«Теперь это официально! Позавчера (пост в Telegram опубликован 27 января. – Прим. ред.) на праздновании своего дня рождения Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!» – написал Лерос. Также он, иронизируя, задался вопросом: «Может, настало время забрать куличики у этого мальчика?»
Отметим, что Лерос с Зеленским находятся в достаточно натянутых отношениях. В сентябре прошлого года депутат, выступая в парламенте, обвинил главу государства в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны. После этого Лероса исключили из фракции Рады «Слуга народа».
Ранее, в мае 2020-го, Зеленский подтвердил, что ему не хватит одного срока на выполнение всех стоящих перед ним задач. Тогда же он сказал, что «подумает» над переизбранием, если «будет большая поддержка народа Украины». Однако при этом Зеленский отметил, что если у действующего президента рейтинг не превышает 10–15%, баллотироваться еще раз тот «не имеет права». Киевский международный институт социологии в январе 2021 года опубликовал результаты опроса граждан, согласно которым Зеленского поддерживают 13,4% респондентов.
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Депутат Верховной рады Украины заявил, что Зеленский пойдет на второй срок
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