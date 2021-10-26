Депутат: Польша и Прибалтика пытаются привлечь к себе внимание проблемами на границе, чтобы получить деньги от ЕС

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Гость программы подчеркнул: люди бегут в Европу от войны. Однако какую выгоду из этой ситуации для себя пытаются извлечь Польша и прибалтийские страны?отметил Денис Карась.Депутат затронул и другой вопрос, касающийся европейской экономики:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.