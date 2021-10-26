Депутат: Польша и Прибалтика пытаются привлечь к себе внимание проблемами на границе, чтобы получить деньги от ЕС

Таким мнением депутат Палаты представителей Денис Карась поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Гость программы подчеркнул: люди бегут в Европу от войны. Однако какую выгоду из этой ситуации для себя пытаются извлечь Польша и прибалтийские страны? «На Польшу и Прибалтику международное сообщество перестало обращать внимание. Проблемами на границе они хотят привлечь его к себе с целью получить деньги [от Евросоюза] для того, чтобы тем или иным образом жить дальше», – отметил Денис Карась.
Депутат затронул и другой вопрос, касающийся европейской экономики:
– По результатам прошлого года некоторые предприятия в Европе оказались практически на грани банкротства. Соответственно, они теряют нишу в мировой экономике. Чтобы обратно в нее вернуться, нужно хорошо постараться. В том числе и призывая к санкциям в отношении Беларуси, которая эту нишу заняла, чтобы ее выжить. Сейчас происходит так называемый перераздел мировой экономики. С нашей стороны надо всяческим образом устоять в этой ситуации вместе со стратегическими партнерами и союзниками.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.