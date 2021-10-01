Депутат: американцев интересуют возможности силовых структур, которые обеспечивают охрану границы

Такое мнение "СБ. Беларусь сегодня" высказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич, комментируя интервью Александра Лукашенко CNN:





– Джо Байден во время выступления в ООН 21 сентября упомянул ряд государств, в том числе и Беларусь, где сохраняются авторитарные, по его мнению, режимы, которые необходимо демократизировать. В продолжение этой мысли CNN ставит задачу наглядно продемонстрировать американскому избирателю, против кого направлены действия США. С этой целью в СМИ создается шаблонный образ диктатора малоизвестной американскому зрителю страны, где совершаются некие недоказанные преступления, по схожему примеру действий СМИ США в Югославии.

Депутат напомнил, что два месяца назад CNN уже фабриковала информацию о создании в Беларуси концентрационного лагеря якобы для "политических заключенных", ссылаясь на некие источники в разведке, и до сего дня этот откровенный фейк, разоблаченный всеми кому не лень, так и не опровергнут. В схожем ключе CNN был показан сюжет о "Большом разговоре с Президентом". Кроме того, сегодня это единственный внутренний американский канал, кроме Агентства США по глобальным медиа, который освещает деятельность белорусской оппозиции и конкретных его деятелей (то бишь подопечных своих спецслужб). Поэтому Сергей Клишевич предполагает, что CNN активно работает со спецслужбами США:

– Учитывая, что значительная часть вопросов представителя CNN Чанса касалась ситуации на границе, можно предполагать, что американцев интересуют возможные варианты развития кризиса в Афганистане, влияние нелегальной миграции на ситуацию в Литве и Польше, наши оценки этих процессов, а также реальные возможности силовых структур, которые обеспечивают охрану границы. Думаю, что основной целью интервью мог стать сбор именно такой информации. Напомню, что телеканал CNN активно противодействовал Трампу и его избирательной кампании. По сути, это информационный ресурс, связанный с правящей демократической партией. После смены власти в США он фактически осуществляет информационное сопровождение действий администрации Байдена.

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