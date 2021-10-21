Домашний хлеб и пиво по старинным рецептам: день открытых дверей в белорусских агроусадьбах пройдет 23 октября

Любители отдыха на природе смогут принять участие в дне открытых дверей в белорусских агроусадьбах 23 октября. В этот день усадьбы из разных уголков Беларуси открывают свои двери и встречают гостей на безвозмездной основе.







Основной туристический бренд Беларуси – агроусадьбы. Хватило, по сути, полутора десятков лет, чтобы это направление развилось с нуля до ликвидного турпродукта. Дважды – в 2016 и 2018 годах – наша страна в конкурсе российского журнала National Geographic Traveler становилась лучшей для агротуризма, обойдя в читательском голосовании Италию, Бразилию, Китай и США.

–У нас есть чем гордиться и что показать гостям. Например, в 2006 году насчитывалось 34 субъекта хозяйствования. Сейчас их около трех тысяч. То есть количество агроусадеб увеличилось в 86 раз. Цифры говорят сами за себя. Причем каждая агроусадьба нашей страны уникальна, все они отличаются друг от друга, – сказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Александр Кречетов заострил внимание на том, что агроэкотуризм стал спасительным кругом в 2020 году во время пандемии:



– Многие из-за невозможности выехать за границу отправились изучать внутренний туризм своей страны. Сейчас усадьбы предоставляют широкий спектр услуг: проживание, питание, СПА, йогу, возможность организовать детские мероприятия и другое.

Агроусадьба «Ганка» в Воложинском районе предлагает своим гостям вместе испечь хлеб. Хозяин Анатолий Ганец рассказывает, что к ним приезжали даже дети с инвалидностью и готовили сами пиццу.







Андрей Абрамов, владелец фермерской усадьбы «Хутор Ёдишки», организовывает экскурсии на своей земле:

– Называется экскурсия «В мир здоровых продуктов». Я учу людей разбираться, какие продукты покупать, как правильно их выбирать. Также мы с моей семьей показываем гостям, как можно жить на сельской земле и производить все самим.





Уникальность усадьбы Elagma Village в том, что ее хозяева варят пиво по старинным рецептам и угощают приезжих. Еще в гостевых домиках не ловит сеть.

– Эта новость шокировала некоторых наших гостей, но, несмотря на отсутствие интернета, все уезжали довольными, – говорит хозяйка Мария Голобурдо.

Не приветствуется пользование смартфоном и в ретроцентре Rapa Nui.

– Мы не выключаем интернет, а стараемся увлечь гостей программой, – рассказывает Ксения Курусь, владелица центра. – Предлагаем отдых в формате ЗОЖ. К нам можно приехать на выходные и провести время без алкоголя, табака. У нас есть birdwatching – наблюдение за птицами с орнитологом, также есть историческая экскурсия.







Председатель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова предупреждает, что перед тем, как ехать в усадьбу, нужно позвонить хозяевам, сообщить, к какому времени вы планируете быть. Это нужно для того, чтобы к вашему приезду успели подготовить все необходимое.







– Предложения хозяев в рамках дня открытых дверей могут быть самыми разными: от простой экскурсии по усадьбе и угощения до мастер-классов, небольших концертов, – заключает Валерия Клицунова.