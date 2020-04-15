Демонстрационный кластер зеленых энергетических технологий создается в Костюковичском районе

Биогазовый комплекс мощностью около 1000 кВт построят в Костюковичском районе. В качестве сырья будет использоваться навоз от молочно-товарных ферм, принадлежащих дочерней компании Белорусского цементного завода, и послеспиртовая барда Костюковичского спиртзавода.





Сухая барда используется в качестве пищевой добавки с высоким содержанием легко­усвояемого белка для кормления животных. Барду предполагается экспортировать в Брянскую область для предприятий, занимающихся откормом бычков для производства мраморной говядины.

Проект предполагает создание новых рабочих мест и решает экологические проблемы. Электрическую энергию от комплекса, предполагается экспортировать в сеть РУП Могилевэнерго. Сейчас идет проектирование объекта.

В Костюковичах уже работают три фотоэлектрические станции общей электрической мощностью около 4 МВт, построенные этой же компанией.

Фото: pixabay