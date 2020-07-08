Дело банкиров. В суде планируются прения сторон

В качестве обвиняемых по делу проходят восемь должностных лиц банковских учреждений и госорганов, а также восемь представителей бизнес-среды.Согласно обвинению, озвученному ранее, взятки брали за заключение договоров, касающихся модернизации телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставок абонентских приставок со встроенным модулем Wi-Fi, закупок лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации, закупок оборудования маршрутизации для центральных узлов передачи данных областных филиалов РУП «Белтелеком».Также сообщалось, что в конвертах платили за покупку оборудования беспроводной передачи данных на базе технологии Wi-Fi, расширения головной станции IPTV и за поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств (далее – ПТС) и обучение персонала покупателя. В материалах дела говорилось и о поставке ПТС для покупателя, работах по монтажу и вводу в эксплуатацию ПТС автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы», обучении сотрудников, а также о предоставлении сублицензиату неисключительного права использования обновлений ПО, техподдержки.Всего по уголовному делу было изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более килограмма золота. Предварительно озвучивались такие цифры.Сегодня станут известны мнения по делу сторон защиты и обвинения. Прокуроры запросят у суда наказание, по их мнению, соизмеримое с поступками фигурантов. Напомним, среди них Феликс Касперович – в недавнем прошлом председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (подведомственного Нацбанку предприятия), Андрей Подгорный – бывший замначальника Главного управления информтехнологий Нацбанка, Сергей Сиводедов – экс-гендиректор предприятия «Белтелеком» и другие.Пока судебная коллегия рассматривает ходатайства сторон о приобщении к материалам дела различных документов. К примеру, об имеющемся у обвиняемых имуществе, строительстве жилья, характеристики, благодарности за работу и благотворительность.