Делегат шестого Всебелорусского народного собрания учащийся 4 курса Полесского государственного аграрного колледжа им. В. Мицкевича Евгений Запотылок признается: быть делегатом – очень почетно и ответственно.
- Настроение отличное. От форума жду решения многих вопросов. В частности, в агропромышленном комплексе. Я будущий механик, и мне хотелось бы, чтобы эта профессия была более престижной в наше время.
Девиз нынешнего форума «Единство! Развитие! Независимость!» молодой человек воспринимает как очень актуальные и важные для белорусского народа:
- Люди сегодня нуждаются в объединении.
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Делегат Всебелорусского народного собрания учащийся Евгений Запотылок: хочу, чтобы профессия механика была более престижной
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Фото: Полина КОНОГА