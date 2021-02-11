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Делегат ВНС: необходимо создавать инвестиционные фонды для обновления основных средств стройорганизаций

В стране необходимо активировать работу по созданию инвестиционных фондов для обновления основных средств стройорганизаций. Об этом заявил главный инженер Могилевского строительного треста № 12 Дмитрий Борисенко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании.

Фото: БЕЛТА

– Новая пятилетка уже стартовала. Для реализации задач, поставленных перед нами, необходимо принятие комплекса мер для решения вопросов, имеющихся в строительной отрасли. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на существенный износ основных фондов предприятия. Техника и оборудование устаревают, а технологии стремительно меняются. Для решения этой задачи считаю необходимым активировать работу, уже начатую Министерством архитектуры и строительства по созданию инвестиционных фондов, за счет которых можно постепенно обновлять основные средства строительных организаций. 
 
Также он затронул тему недостатка и качества подготовки кадров рабочих специальностей, которые являются фундаментом строительной отрасли. По мнению Дмитрия Борисенко, необходимо повышать престиж рабочей профессии, меняя психологию прежде всего с точки зрения профессионального уважения:

– Неважно, кто ты: строитель, учитель или врач. Важно находиться на своем месте и быть полезным обществу. Как человек, прошедший путь от простого каменщика до главного инженера, считаю, что нужно шире пропагандировать рабочие профессии, воспитывая молодежь на примере высококвалифицированных специалистов. 

Также делегат затронул и тему электрификации жилья. По его мнению, необходимо увеличить темпы строительства электродомов. 

– Нужно ускорить проектирование целых микрорайонов на электроэнергии и рассмотреть комплекс стимулирующих мероприятий, которые дадут возможность населению перевести на этот вид энергоресурсов дома с печным отоплением и газоснабжением. Это не только повысит уровень комфорта наших граждан, благоприятно скажется на экологической обстановке, но и снизит потребление углеводородов. 
 
Кроме того, по мнению Дмитрия Борисенко, необходимо повысить уровень цифровизации строительной отрасли, активно развивать 3D-моделирование проектов.

– Это позволит нашим специалистам своевременно и эффективно принимать решения прямо на строительных площадках. 
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