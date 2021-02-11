Делегат ВНС: необходимо создавать инвестиционные фонды для обновления основных средств стройорганизаций

Фото:

БЕЛТА

Также он затронул тему недостатка и качества подготовки кадров рабочих специальностей, которые являются фундаментом строительной отрасли. По мнению Дмитрия Борисенко, необходимо повышать престиж рабочей профессии, меняя психологию прежде всего с точки зрения профессионального уважения:Также делегат затронул и тему электрификации жилья. По его мнению, необходимо увеличить темпы строительства электродомов.Кроме того, по мнению Дмитрия Борисенко, необходимо повысить уровень цифровизации строительной отрасли, активно развивать 3D-моделирование проектов.