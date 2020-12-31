Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим праздником пассажиров столичной подземки, сообщает БЕЛТА.
Поздравляли минчан в вестибюлях, на платформах станций трех линий метро и в самих вагонах поездов.
– Роли сказочных персонажей примерили на себя сотрудники метро. Во время путешествия по метрополитену они заглядывали в гости к билетным кассирам, дежурным поста централизации. Поздравили и инспекторов службы безопасности, специалистов по комплексной уборке помещений и других сотрудников на станциях, – рассказали в метрополитене.
Особое внимание Дед Мороз и Снегурочка уделили самым маленьким пассажирам, которые читали сказочным персонажам стихи и пели песенки про Новый год. Каждый ребенок получил сладкий подарок.
Фото: metropoliten.by
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Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом пассажиров метро
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