Всебелорусское собрание должно стать своего рода мозговым штурмом по принятию важных исторических решений. К ним должна быть причастна вся страна, весь народ. Сегодня это путь к национальному согласию, укреплению государственности и суверенитета. Своей уверенностью в этом поделился председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.
Председатель РОО «Белая Русь» отметил, что Всебелорусское народное собрание символизирует собой окончание предыдущего пятилетнего периода развития страны и начало нового этапа в жизни государства и общества:
– Назрела необходимость принятия жизненно важных решений. Проведение собрания является реализацией закрепленного в статье 37 Конституции Республики Беларусь права граждан участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей. В нынешних реалиях ожидается повышение внимания к собранию. Форум уже вызывает огромное количество мнений, разговоров, пересудов.
В связи с этим Геннадий Давыдько заметил:
– Мы должны работать спокойно, взвешенно и очень гласно. Форум сыграет свою консолидирующую роль в обществе, как было всегда. Сегодня это путь к национальному согласию, укреплению государственности и суверенитета. Всебелорусское собрание должно стать своего рода мозговым штурмом по принятию важных исторических решений. К ним должна быть причастна вся страна, весь народ. Именно поэтому форум называют органом прямого народовластия. Сейчас важно двигаться вперед, опираясь исключительно на интересы нашего народа. И значение предстоящего Всебелорусского народного собрания очень сложно переоценить.
Внеочередное расширенное заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь» проходит сегодня в Минске. Объединение выдвигает делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11–12 февраля 2021 года.
Опубликовано:
1223
Давыдько: Всебелорусское народное собрание сыграет свою консолидирующую роль в обществе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Александр ГОРБАШ