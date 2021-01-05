Давыдько: Всебелорусское народное собрание сыграет свою консолидирующую роль в обществе

Председатель РОО «Белая Русь» отметил, что Всебелорусское народное собрание символизирует собой окончание предыдущего пятилетнего периода развития страны и начало нового этапа в жизни государства и общества:В связи с этим Геннадий Давыдько заметил:Внеочередное расширенное заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь» проходит сегодня в Минске. Объединение выдвигает делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11–12 февраля 2021 года.