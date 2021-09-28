Датский художник взял у музея деньги, не вернул и назвал это «искусством»

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Отмечается, что музей дал Хаанингу 84 тысячи долларов и заключил с ним письменное соглашение. Согласно договору, художник должен был воссоздать пару своих инсталляций 2007 и 2010 годов в виде коробов с реальными денежными купюрами. Произведения искусства служили олицетворением среднего годового дохода австрийца и датчанина.Однако, когда сотрудники музея открыли посылку Хаанинга, в которой должны были лежать его работы, обнаружили только две пустые рамы. Банкноты в них отсутствовали.Оказалось, что таким образом художник создал новую работу под названием "Возьми деньги и беги". Свой поступок Хаанинг объяснил тем, что задумал свой проект в ответ на маленькое вознаграждение, предложенное музеем за участие в выставке. По словам художника, ему пришлось бы самому еще заплатить около четырех тысяч долларов, чтобы реализовать свои произведения.Свои творением Йенс Хаанинг доволен. Кроме того, художник призывает других людей, у которых такие же ужасные условия труда, делать то же самое.К слову, пока пустые рамы Хаанинга включены в число работ, представленных в экспозиции Work it Out, посвященной трудовой жизни будущего. Но наверняка по завершению выставки музей захочет вернуть свои деньги, как это предусмотрено соглашением.