Дары леса с превышением уровней содержания радионуклидов в декабре выявлены в шести районах Гомельщины

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– проинформировали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Превышения РДУ–99 в пробах свежих грибов и продуктов их переработки (польские, зеленки, польские консервированные, зеленки консервированные и прочие) зарегистрированы на 6 административных территориях: в Ветковском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском и Хойникском районах. При допустимом уровне содержания цезия-137 в свежих грибах 370 Бк/кг регистрировались превышения РДУ-99 в 1-5 раз. При этом максимальный уровень загрязнения установлен в Хойникском районе (населенный пункт Храпково, содержание цезия в грибах зеленках составило 1684 Бк/кг.Превышения РДУ-99 в 1–3 раза в пробах грибов сушеных (грибы белые, смесь грибов) зарегистрированы в Ветковском, Кормянском, Лельчицком и Мозырском районах. Максимальный уровень загрязнения зафиксирован в Мозырском районе в смеси грибов: содержание цезия составило 6066 Бк/кг при нормативе 2500 Бк/кг.– отметили в Гомельской областном ЦГЭиОЗ.В декабре были проведены исследования 50 проб воды на содержание цезия-137 и 122 пробы пищевых продуктов, также проведены исследования воды на содержание стронция-90, превышений РДУ-99 не установлено.