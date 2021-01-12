Дары леса с превышением уровней содержания радионуклидов в декабре выявлены в шести районах Гомельщины

В Гомельской области подвели итоги радиационного контроля продуктов питания и воды, проведенного учреждениями государственного санитарного надзора в декабре 2020 года.
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– Подразделениями радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области проведены исследования 557 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137, – проинформировали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – Из государственного сектора исследовано 169 проб. Превышений допустимых уровней содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) не установлено. Из частного сектора на содержание радионуклидов цезия-137 исследовано 388 проб пищевых продуктов, превышения РДУ-99 выявлены в 18 пробах: в 12 пробах грибов свежих и продуктов их переработки, в 5 пробах грибов сушеных, в 1 пробе ягод лесных замороженных.
Превышения РДУ–99 в пробах свежих грибов и продуктов их переработки (польские, зеленки, польские консервированные, зеленки консервированные и прочие) зарегистрированы на 6 административных территориях: в Ветковском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском и Хойникском районах. При допустимом уровне содержания цезия-137 в свежих грибах 370 Бк/кг регистрировались превышения РДУ-99 в 1-5 раз. При этом максимальный уровень загрязнения установлен в Хойникском районе (населенный пункт Храпково, содержание цезия в грибах зеленках составило 1684 Бк/кг.
Превышения РДУ-99 в 1–3 раза в пробах грибов сушеных (грибы белые, смесь грибов) зарегистрированы в Ветковском, Кормянском, Лельчицком и Мозырском районах. Максимальный уровень загрязнения зафиксирован в Мозырском районе в смеси грибов: содержание цезия составило 6066 Бк/кг при нормативе 2500 Бк/кг.
– Превышения РДУ-99 также регистрировалось в 1 пробе лесных ягод – это была замороженная черника из населенного пункта Великий Боков Мозырского района: содержание цезия составило 193 Бк/кг при нормативе 185 Бк/кг, – отметили в Гомельской областном ЦГЭиОЗ.
В декабре были проведены исследования 50 проб воды на содержание цезия-137 и 122 пробы пищевых продуктов, также проведены исследования воды на содержание стронция-90, превышений РДУ-99 не установлено.
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Дары леса с превышением уровней содержания радионуклидов в декабре выявлены в шести районах Гомельщины
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