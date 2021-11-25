"Дальнейший шаг по пути развития народовластия". Сергеенко о проекте обновленной Конституции

"Полагаю, что удалось найти определенный баланс. Это дальнейший шаг по пути развития народовластия в нашей стране", - подчеркнул глава Администрации.





Он особо отметил, что многие статьи социального блока получили дальнейшее развитие.



"Государство ни в коем случае не отходит от социальной ориентированности в своей деятельности. Получили развитие многие социальные статьи, но вместе с тем вводится и социальная ответственность граждан перед обществом и государством за свои действия и поступки. Это естественно. Это процесс двусторонний", - сказал Игорь Сергеенко.



Глава Администрации отметил, что в проекте дальнейшее развитие получили государственные институты - парламент, правительство, вопросы, касающиеся полномочий Президента.



"И соответственно новая глава, сегодня этому было посвящено достаточно много внимания, - это Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган. Это дальнейшее развитие народовластия", - рассказал он.





По словам Игоря Сергеенко, прошедшее у Президента заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции показало, что в целом подготовленный для обсуждения проект одобрен.



"Об этом сегодня говорили многие выступающие, комментировали те или иные статьи, разделы Конституции. Прозвучали сомнения в точности корректировок по отдельным конкретным статьям. В частности, по порядку избрания делегатами ВНС были высказаны уточняющие суждения, по другим отдельным статьям, - отметил глава Администрации. - Процесс творческий. Но в любом случае мы уже практически вышли на финишную прямую и постараемся максимально ее сократить".

