Американская компания Converse представил новую коллекцию кед, декорированную коллажами из архивных фотографий и рекламных плакатов.
Линейка, под названием Beat the World, посвящена баскетболу.
В нее вошли высокие кеды Chuck 70 и Skidgrip, на поверхности которых расположены архивные фотографии со спортивных матчей, рекламные плакаты, газетные вырезки и винтажные логотипы. Их дизайнеры составили вручную, отсканировали и нанесли на ткань.
Нос более классической модели Chuck 70 украшает фраза «When You're Out to Beat the World» («Когда ты собираешься победить мир»). Именно она отражает настроение коллекции.
Фото: converse.com
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Converse выпустил кеды с коллажами из архивных фотографий
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