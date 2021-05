Converse выпустил кеды с коллажами из архивных фотографий

Линейка, под названием Beat the World, посвящена баскетболу.В нее вошли высокие кеды Chuck 70 и Skidgrip, на поверхности которых расположены архивные фотографии со спортивных матчей, рекламные плакаты, газетные вырезки и винтажные логотипы. Их дизайнеры составили вручную, отсканировали и нанесли на ткань.Нос более классической модели Chuck 70 украшает фраза «When You're Out to Beat the World» («Когда ты собираешься победить мир»). Именно она отражает настроение коллекции.Фото: converse.com