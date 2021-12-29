Christmas Fashion Show: большой рождественский показ состоится сегодня в Национальной школе красоты

, – рассказала sb.byНа подиуме модели разных возрастов представят коллекции известных и начинающих белорусских брендов и дизайнеров. Также модели из Москвы покажут коллекцию в национальном стиле "Зимушка-зима". Еще в показе примут участие дети послов и консулов из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Украины.Гости мероприятия сегодня услышат музыкальные композиции, которые перенесут их в разные страны с местной неповторимой культурой.