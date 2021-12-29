Christmas Fashion Show: большой рождественский показ состоится сегодня в Национальной школе красоты

Сегодня в Национальной школе красоты состоится большой рождественский модный показ Christmas Fashion Show. В этом году он проходит при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси и под знаком единства народов.
– Christmas Fashion Show – это уже традиционное мероприятие, посвященное зимним праздникам, оно состоится в третий раз. В этом году шоу проходит при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси и под знаком единства народов. Событие направлено на единение народов, популяризацию дружбы между этносами, познание культур, развитие моды, способствует эстетическому воспитанию молодежи, установлению творческих контактов между специалистами красоты и дизайна, а также знакомству с мировой музыкальной культурой, рождественскими и новогодними традициями в разных странах, – рассказала sb.by пресс-секретарь Национальной школы красоты Дарина Михалевич.
На подиуме модели разных возрастов представят коллекции известных и начинающих белорусских брендов и дизайнеров. Также модели из Москвы покажут коллекцию в национальном стиле "Зимушка-зима". Еще в показе примут участие дети послов и консулов из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Украины.
Гости мероприятия сегодня услышат музыкальные композиции, которые перенесут их в разные страны с местной неповторимой культурой.