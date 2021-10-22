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  2. Число жертв оползней и ливней на севере Индии достигло 64

Число жертв оползней и ливней на севере Индии достигло 64

Как минимум 64 человека погибли в штате Уттаракханд на севере Индии в результате прошедших на текущей неделе сильных муссонных ливней и вызванных ими оползней и наводнений, пишет ТАСС.


Новые данные предоставило правительство штата, передает The Times of India. 21 октября издание Deccan Herald сообщало о 52 жертвах.

По данным The Times of India, спасатели обнаружили новых погибших под завалами зданий. Кроме того, из-за оползней и ливней в горах погибли девять альпинистов.

Больше всего от стихийного бедствия пострадал курортный город Найнитал, находящийся в предгорьях Гималаев. Согласно последним сведениям, в нем из-за обрушения домов погибли 34 жителя, еще 17 человек пострадали.
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Фото: РЕЙТЕР
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