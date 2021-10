Число жертв оползней и ливней на севере Индии достигло 64

Новые данные предоставило правительство штата, передает The Times of India. 21 октября издание Deccan Herald сообщало о 52 жертвах.По данным The Times of India, спасатели обнаружили новых погибших под завалами зданий. Кроме того, из-за оползней и ливней в горах погибли девять альпинистов.Больше всего от стихийного бедствия пострадал курортный город Найнитал, находящийся в предгорьях Гималаев. Согласно последним сведениям, в нем из-за обрушения домов погибли 34 жителя, еще 17 человек пострадали.