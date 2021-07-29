Число жертв сильного наводнения в Бельгии 14–16 июля приблизилось к 42, один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. Об этом передает ТАСС.
Фото: Euronews
– Тело еще одного погибшего в ходе наводнения было обнаружено в среду (28 июля. – Прим. ТАСС) в городе Вервье (юго-восток Бельгии). Теперь известно о 42 жертвах. Один человек все еще числится пропавшим без вести, – сказано в сообщении правительственного координационного центра.
Наводнение в Бельгии 14–16 июля, которое спровоцировали ливни, стало сильнейшим за последнее столетие. Оно затронуло 206 из 262 городов и коммун (районов) Валлонии. Тысячи людей лишились жилья. Итоговый материальный ущерб до сих пор не подсчитан, есть только предположения о том, что он превысит € 10 млрд. Жители региона за двое суток потеряли свыше 50 тыс. автомобилей.
Опубликовано:
1087
Число жертв наводнения в Бельгии достигло 42
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter