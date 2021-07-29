Число жертв наводнения в Бельгии достигло 42

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Euronews

– сказано в сообщении правительственного координационного центра.Наводнение в Бельгии 14–16 июля, которое спровоцировали ливни, стало сильнейшим за последнее столетие. Оно затронуло 206 из 262 городов и коммун (районов) Валлонии. Тысячи людей лишились жилья. Итоговый материальный ущерб до сих пор не подсчитан, есть только предположения о том, что он превысит € 10 млрд. Жители региона за двое суток потеряли свыше 50 тыс. автомобилей.