Число жертв лихорадки денге на севере Индии достигло 114

Издание уточняет, что среди скончавшихся от лихорадки денге, которая началась здесь две недели назад, 88 детей. Лечение сейчас проходят порядка 12 тысяч пациентов с характерными симптомами этого заболевания.Эпицентром лихорадки денге стал округ Фирозабад. Кроме того, вспышки зафиксированы в округах Матхура, Эта и Маинпури.В штате Уттар-Прадеш отменены все занятия учащихся, обучающихся в 1–8 классах.