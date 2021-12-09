Число жертв извержения вулкана в Индонезии достигло 43

– привели актуальные данные в национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, на которые ссылается агентство Antara.Также отмечается, что 104 человека пострадали из-за извержения вулкана. При этом правительство увеличило количество пунктов временного размещения вынужденных беженцев до 121.Поисково-спасательная операция продолжается.