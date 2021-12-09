SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Число жертв извержения вулкана в Индонезии достигло 43

Число жертв извержения вулкана в Индонезии достигло 43

Число жертв извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява достигло 43, передает ТАСС.


– Согласно оперативной сводке поисково-спасательной группы по состоянию на 12:00 (08:00 по минскому времени), число жертв в результате извержения вулкана Семеру увеличилось на четыре человека. Общее число погибших – 43, – привели актуальные данные в национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, на которые ссылается агентство Antara.

Также отмечается, что 104 человека пострадали из-за извержения вулкана. При этом правительство увеличило количество пунктов временного размещения вынужденных беженцев до 121.

 Поисково-спасательная операция продолжается.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы