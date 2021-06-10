Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Число жертв ЧП на коллекторе под Таганрогом увеличилось до 12

Число жертв ЧП на коллекторе под Таганрогом увеличилось до 12

Количество жертв чрезвычайного происшествия на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области России увеличилось до 12 человек, сообщает ТАСС.

© Следственный комитет России / ТАСС

"Сегодня ночью, к сожалению, пациентка умерла", – сказал собеседник информационного агентства в пресс-службе мэрии города, добавив, что женщина не вышла из комы спустя почти две недели после трагедии.

В мэрии добавили, что у пациентки усилилась дыхательная недостаточность, в результате чего произошла остановка кровообращения.

21 мая в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации водоканала проводились работы по замене задвижки технического водопровода. Во время работ произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы. В результате 10 работников МУП, которые не использовали средства индивидуальной защиты, потеряв сознание, погибли на месте, еще один умер в больнице. Четверо пострадавших оставались на лечении.

В конце мая Следственный комитет России предъявил обвинение главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" Таганрога Юрию Полякову по делу о гибели 11 человек по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По делу назначено 18 судебно-медицинских экспертиз, комплексная инженерно-техническая экспертиза и экспертиза соблюдения требований правил и норм по охране труда.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
БУТБ и Санкт-Петербургская ТПП договорились о сотрудничестве
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Знакомство с наследницей: принц Гарри и Меган Маркл представили новорожденную дочь Елизавете II
Самым популярным предметом на ЦТ в 2021 году стал русский язык
В Пинском районе территориальные войска проводят боевые стрельбы
Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач
Белорусы снова могут летать на отдых в Черногорию: что для этого нужно и как изменился маршрут
Мачекин: надеюсь, что с каждым годом число трудоустроенной в студенческих отрядах молодежи будет только возрастать
В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа
Кирьяк: для современного образования важна норма, связанная с внедрением принципов инклюзии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
Студия «Союзмультфильм» выпустила линейку духов с запахами мультфильмов
Марзалюк об инициативе сделать экзамен по истории Беларуси обязательным при поступлении в вузы: это будет честно, правильно и достойно
В Минске пройдет ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет»
Андрейченко: следует повышать престиж наших учебных заведений для иностранцев
Андрей Савиных: дипломатические структуры коллективного Запада становятся элементами атаки на основу межгосударственных отношений
В Париже мусорщики устроили погром в мэрии
Во всех областях появятся мобильные комплексы заготовки крови
Прогноз погоды на 11 июня: дожди, грозы и до 27 градусов тепла
В Беларуси сегодня пройдут церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера
Врач объяснил, можно ли заниматься спортом во время беременности
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
АЭС: зеленый двигатель экспорта
Андрейченко: культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение
Мачекин: нужно не заигрывать с молодежью, а говорить с ней на одном языке
Почему подорожал торфобрикет для жителей Иканского сельсовета Борисовского района и кто в этом виноват?
Крупко: главная цель создания агрообъединений – дать новый импульс развитию сельхозпредприятий
Андрейченко: онлайн-обучение не должно стать нормой
В Столинском районе рыбак предотвратил насилие над ребенком
В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения
Ветеринары всегда нарасхват, а с дипломом ВГАВМ особенно
В Лошице столкнулись два Volkswagen – пострадала семилетняя девочка-пассажир
Карпенко: в нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти
мнение
Алексей АВДОНИН
Операция дедолларизация
Мачекин: государство создает условия, а задача молодежи – увидеть эти условия и вовремя ими воспользоваться
Андрейченко: создание образовательной системы нового типа – ключевая государственная задача
Педиатр рассказал, что должно быть в каждой дачной аптечке ребенка
В Национальном центре современных искусств проходит международная выставка гравюры, где участвуют восемь стран
В Мозырском районе при столкновении легковушек пострадал девятилетний пассажир
В Гомеле палец пятилетней девочки застрял в игрушке – на помощь пришли спасатели
В Брестской крепости более 150 пограничников-новобранцев примут присягу
В Минске травмирован 19-летний парень
СМИ: Канье Уэста подозревают в романе с Ириной Шейк
Былы кіраўнік шаркаўшчынскай гаспадаркі Павел Пальчэх дапамог узвесці ў аграгарадку царкву
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Посидим, поговорим…
Хозяйства Гродненской области с подачи Комитета госконтроля всерьез взялись за ремонт техники
Мачекин: рад, что мы сохранили распределение выпускников
На всех минских пляжах можно отдыхать и купаться: посмотрели, как проверяют водоемы на опасные бактерии
Авторы
СКАНИРУЙТЕ