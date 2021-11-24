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  2. Число заявок на пособия по безработице в США упало до самого низкого показателя с 1969-го

Число заявок на пособия по безработице в США упало до самого низкого показателя с 1969-го

Число американцев, которые за последнюю неделю обратились с первичными заявками на получение пособия по безработице, упало до самого низкого уровня с 15 ноября 1969 года и составило 199 тысяч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные минтруда США.

Уточняется, что аналитики ожидали увидеть большую цифру – 260 тысяч.

В министерстве не выделили особых факторов, которые вызвали сокращение числа заявок. Эксперты полагают, что этот факт может стать важным сигналом о восстановлении американского рынка труда после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Фото: pixabay.com

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