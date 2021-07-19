По меньшей мере 36 человек стали жертвами крупнейшего за последние 100 лет наводнения в Бельгии, передает ТАСС.
– Мы с сожалением можем констатировать, что катастрофа унесла жизни 36 человек, из них 19 уже опознаны. 127 человек числятся пропавшими без вести, 57 госпитализированы, – поделилась актуальными данными министр внутренних дел королевства Аннелис Верлинден.
После сильного наводнения, обрушившегося на южный регион Бельгии Валлонию, на пострадавшей территории в настоящий момент осуществляются поисково-спасательные работы, а также ведется восстановление транспортной инфраструктуры, систем энерго- и водоснабжения.
Сильные ливни, вызвавшие наводнение, наибольший урон нанесли провинциям Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург, огромное количество разрушений зафиксировано в зоне Арденн и в долинах рек Мез и Самбра. В результате непогоды уничтожены и повреждены сотни жилых строений, автомобильные и железные дороги. Общий объем ущерба в данный момент не называется. Власти Бельгии запросили у Еврокомиссии помощь ЕС для финансирования восстановительных работ.
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Число погибших при наводнении в Бельгии возросло до 36
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