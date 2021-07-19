Число погибших при наводнении в Бельгии возросло до 36

– поделилась актуальными даннымиПосле сильного наводнения, обрушившегося на южный регион Бельгии Валлонию, на пострадавшей территории в настоящий момент осуществляются поисково-спасательные работы, а также ведется восстановление транспортной инфраструктуры, систем энерго- и водоснабжения.Сильные ливни, вызвавшие наводнение, наибольший урон нанесли провинциям Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург, огромное количество разрушений зафиксировано в зоне Арденн и в долинах рек Мез и Самбра. В результате непогоды уничтожены и повреждены сотни жилых строений, автомобильные и железные дороги. Общий объем ущерба в данный момент не называется. Власти Бельгии запросили у Еврокомиссии помощь ЕС для финансирования восстановительных работ.