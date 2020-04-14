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  2. Число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 1,9 млн человек

Число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 1,9 млн человек

Число инфицированных новым коронавирусом в мире практически достигло 1 920 тысяч человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который аккумулирует сведения федеральных и местных властей.


Скончались из числа зараженных 119 666 человек.

Самая тяжелая ситуация, по данным источника, в США. На 581 918 инфицированных там приходится 23 608 жертв, передает ТАСС.

В Испании количество инфицированных составляет 170 099 человек, скончались 17 756 человек, в Италии на 159 516 заразившихся приходятся 20 465 жертв.

ФОТО: pixabay


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