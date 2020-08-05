Четырьмя матчами возобновится розыгрыш Лиги Европы

Тренировка донецкого «Шахтера»

До того как второй по значимости еврокубковый турнир остановили из-за пандемии COVID-19, на стадии 1/8 финала так и не успели начать выяснять отношения «Рома» – «Севилья» и «Хетафе» – «Интер». Победители в двух этих парах теперь определятся по итогам одноматчевых противостояний.А вот в остальных парах в расчет будут браться и результаты первых встреч.Из четырех сегодняшних матчей наибольший интерес для белорусских болельщиков, пожалуй, представляет соперничество донецкого «Шахтера» и «Вольфсбурга». «Горняки», выигравшие первую встречу 2:1, имеют более предпочтительные шансы на продолжение борьбы за трофей. Но «волки», разумеется, сделают все, чтобы повернуть течение противостояния в свою сторону. И с готовностью у немецкого клуба проблем быть не должно. После рестарта сезона он сыграл девять матчей Бундеслиги (четыре победы, одна ничья, четыре поражения) и провел спарринг против «Лейпцига» (1:1).Завтра состоятся еще четыре матча 1/8 финала ЛЕ. Будут сыграны встречи «Байер» – «Рейнджерс» (3:1), «Базель» – «Айнтрахт» (3:0), «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (1:1) и «Севилья» – «Рома».После того как определятся все участники 1/4 финала, Лига Европы завершится в формате «Финала восьми», который пройдет в четырех немецких городах: Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кельне. Эти поединки пройдут с 10 по 21 августа.