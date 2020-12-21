Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали совместное обращение о мире

Дорогие белорусы, дорогие братья и сестры!Приближаются радостные праздничные дни, которые всегда отмечаются в нашей стране в духе мира, взаимоуважения и добрососедства. Путь к миру и согласию был долгим, через скорби и испытания. Ужасы войн и хаос противостояний, которые начинались со споров об истине, убедили наших предков, что мир на земле, где Бог определил жить вместе людям разных национальностей, религий и взглядов, есть самая главная задача и урок человеческой жизни. Поэтому наши предки строили храмы на одних улицах, вместе защищали Родину.Каждый из нас знает: чтобы любить Бога, нужно научиться любить человека. В истории было много людей, которые своей добротой спасали иноверцев, людей иных убеждений. Наша совместная история богата многочисленными примерами безвозмездного жертвования ради того, кто рядом.Единым для всех религий является понятие мира и любви к ближнему. Значит у всех нас, таких разных, есть общее, что может помочь увидеть в недоброжелателе или враждующем против нас не врага, а близкого. Добротой и любовью к Богу, единением сеется мир на земле, но прежде он поселяется в открытом и чистом от греха сердце отдельного человека.Мудрость наших предков учит нас жить с молитвой к Богу, с почтением к родителям и старшим, с заботой о детях и нуждающихся, с уважением к ближнему и любовью к нашему общему дому.Завершается календарный год, и мы обращаем наше слово любви с переживанием к каждому соотечественнику и призываем к миру, к прощению и примирению; призываем забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе. Каждый рожденный по благословению свыше да будет достоин быть в нем желанным жильцом, соседом, другом, родственником и близким человеком.