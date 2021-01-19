Червяков: прорабатывается создание 7 госкорпораций в промсекторе

Министр проинформировал, что в решении вопросов роста экономики основными векторами развития станут наращивание внутреннего потребления, разворачивание нового инвестиционного цикла, реализация экспортной стратегии. Также предусматривается создание новой организационной структуры – государственные корпорации – на основе объединения по принципу производственных цепочек от производителя сырья до конечного продукта:Александр Червяков сообщил: