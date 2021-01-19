В Беларуси предусматривается создание новой организационной структуры – государственных корпораций, причем пилотный проект уже готовится к запуску. Об этом сегодня в ходе пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы сообщил министр экономики Беларуси Александр Червяков.
Министр проинформировал, что в решении вопросов роста экономики основными векторами развития станут наращивание внутреннего потребления, разворачивание нового инвестиционного цикла, реализация экспортной стратегии. Также предусматривается создание новой организационной структуры – государственные корпорации – на основе объединения по принципу производственных цепочек от производителя сырья до конечного продукта:
– На начальном этапе прорабатываем создание 7 государственных корпораций в промышленном секторе. Это позволит, во-первых, объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы с финансовым оздоровлением ряда организаций, повысить отдачу от государственных активов – в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими. Конечная цель – выстроить такую рациональную схему взаимодействия между предприятиями, чтобы создавать и продавать не просто товар, а полный продуктовый комплекс, выходить на рынки систем и машин, систем гарантийного и постгарантийного их обслуживания.
Александр Червяков сообщил:
– Уже отработаны перспективы по первой пилотной госкорпорации сельхозмашиностроения, которая объединит порядка 30 предприятий с общим объемом выручки более 3 млрд рублей. Планируем, что она станет значимым игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники.
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Червяков: прорабатывается создание 7 госкорпораций в промсекторе
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Фото: Александр КУШНЕР